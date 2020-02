Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a laudat luni reformele adoptate de autoritatile din Uzbekistan, incheindu-si in aceasta fosta republica din Asia Centrala turneul de o saptamana prin regiune, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Aceasta vizita in Uzbekistan, tara de 33 de milioane de locuitori…

- Secretarul american de stat, Mike Pompeo, se afla in turneu in tarile din fosta Uniune Sovietica. Oficialul a efectuat vizite in Belarus, Ucraina, Kazahstan si Uzbekistan. In cadrul intalnirilor cu presedintii celor patru tari, Pompeo a promis sprijin din partea Statelor Unite.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, aflat in turneu in Asia Centrala, a chemat comunitatea internationala, duminica, sa actioneze impotriva represiunii exercitate de autoritatile chineze in Xinjiang si sa acorde azil minoritatilor musulmane din aceasta regiune, transmite AFP. 'Statele Unite…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, aflat in turneu in Asia Centrala, a chemat comunitatea internationala, duminica, sa actioneze impotriva represiunii exercitate de autoritatile chineze in Xinjiang si sa acorde azil minoritatilor musulmane din aceasta regiune, transmite AFP.'Statele Unite…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, este asteptat duminica in Kazahstan si Uzbekistan pentru a intari legaturile cu aceste doua tari din Asia Centrala apropiate Moscovei si economic legate de Beijing, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Dupa vizita efectuata vineri in Ucraina iar sambata in Belarus,…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, este asteptat duminica in Kazahstan si Uzbekistan pentru a intari legaturile cu aceste doua tari din Asia Centrala apropiate Moscovei si economic legate de Beijing, noteaza AFP. Dupa vizita efectuata vineri in Ucraina iar sambata in Belarus, un…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo si-a amanat o vizita in Ucraina pentru a "urmari situatia" in Irak, unde manifestanti proiranieni Ambasada SUA la Bagdad, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, citata de AFP. Secretarul de stat "trebuie…

- Celebra revista financiara „The Economist“ a declarat Uzbekistanul tara anului 2019. Fosta republica sovietica din Asia Centrala isi datoreaza acest loc reformelor implementate in ultimii trei ani, dupa moartea atotputernicului presedinte Islam Karimov.