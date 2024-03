În timpul eclipsei, vor putea fi observate explozii pe Soare Urmatoarea eclipsa totala de soare din 8 aprilie va oferi o ocazie unica de a observa fenomene astronomice rare, inclusiv proeminențe solare și erupții coronale de masa (CME). Acest eveniment, așteptat de mulți astronomi și pasionați de astronomie, va oferi ocazia de a vedea spectacole maiestuoase ale activitații stelei noastre. In timpul eclipsei totale de Soare din 8 aprilie, care va avea l Citeste articolul mai departe pe noi.md…

