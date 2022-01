Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Tunisiei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, competitie gazduita de Camerun, in ciuda faptului ca a fost invinsa de Gambia cu scorul de 1-0, joi, la Limbe, in Grupa F, conform Agerpres. Unicul gol a fost inscris de Ablie Jallow (90+3), astfel ca…

- Malawi, echipa naționala antrenata de Mario Marinica (47 de ani), a remizat astazi cu Senegalul, scor 0-0, și pastreaza șanse la calificarea in „optimile” Cupei Africii pe Națiuni. Mario Marinica poate sa scrie istorie pentru Malawi. Aflata la doar a treia prezența din istorie la Cupa Africii, națiunea…

- Echipa de fotbal a statului Malawi, antrenata de romanul Mario Marinica, a remizat marti cu cea a Senegalului, scor 0-0, si pastreaza sanse de calificare in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, chiar daca a incheiat pe locul 3 Grupa B, conform news.ro. Arbitrul a dictat un penalty pentru…

- Rwandeza Salima Rhadia Mukansanga va deveni prima femeie care va arbitra la centru un meci din cadrul Cupei Africii pe Natiuni (CAN), ea urmand sa "fluiere" partida Guineea - Zimbabwe, de marti, la Yaounde, a anuntat Confederatia Africana de Fotbal (CAF), scrie AFP, citat de Agerpres. ''Va fi pentru…

- Malawi, selecționata antrenata de romanul Mario Marinica, a bifat, vineri seara, prima victorie la actuala ediție a Cupei Africii pe Națiuni, 2-1 cu Zimbabwe. Reprezentativa din Malawi pornea in calitate de outsider in fața celei din Zimbabwe, insa calculele hartiei au fost rasturnate. Eroul lui Mario…

- Senegal, Guineea, Maroc și Gabon au debutat cu victorii, luni, în grupele Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, competitie gazduita de Camerun.Malawi, pregatita de antrenorul român Mario Marinica, a avut 13 jucatori indisponibili pentru acest meci în urma unui focar de Covid-19,…

- Fundasul senegalez Kalidou Koulibaly a fost testat pozitiv la Covid-19, a anuntat, sambata, clubul italian de fotbal Napoli, in ajunul debutului Cupei Africii pe Natiuni (CAN) din Camerun, informeaza AFP. Echipa Senegalului urmeaza sa debuteze luni la Bafoussam, in Grupa B, contra Zimbabwe.Fundasul…

- Antrenorul roman Mario Marinica, numit la inceputul acestei luni la carma selectionatei de fotbal a statului Malawi, a anuntat, vineri, un lot de 23 de jucatori pentru turneul final al Cupei Africii pe Natiuni, care va avea loc in perioada 9 ianuarie-6 februarie, in Camerun, transmite Reuters, citat…