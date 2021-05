Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 77 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.200 teste, dintre care 546 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 1,55, dupa ce in ziua precedenta a fost 1,64. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 158 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.074 de teste, dintre care 187 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 4,39, dupa ce in ziua precedenta a fost 4,53. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 206 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.997 de teste, dintre care 704 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 4,67, dupa ce in ziua precedenta a fost 4,84. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 235 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.274 de teste, dintre care 455 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 4,96, dupa ce in ziua precedenta a fost 5,14. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 321 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.599 de teste, dintre care 573 de teste rapide. Rata de infectare a acazut simtitor, de la 5,84 in ziua precedent la 5,51. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 255 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.200 de teste, dintre care 246 de teste rapide. Rata de infectare a scazut foarte putin putin, pana la 6,02, dupa ce in ziua precedenta a fost 6,03. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 447 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.613 teste, dintre care 729 de teste rapide.Din nou, foarte multe cazuri s-au inregistrat in Timisoara: 254. Rata de infectare a crescut de la 5,84 la 5,90. Numarul de persoane confirmate COVID-19…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 376 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.752 de teste, dintre care 543 de teste rapide. Aproape doua treimi din cazuri s-au inregistrat in Timisoara. Rata de infectare a scazut foarte usor puternic, de la 5,86 la 5,84. Numarul de persoane…