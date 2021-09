Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Delta a noului coronavirus nu produce cazuri grave de COVID-19 in randul copiilor si adolescentilor prin comparatie cu alte variante, conform datelor publicate vineri de autoritatile sanitare americane, transmite AFP. Ingrijorarile legate de consecintele infectiilor cu varianta Delta au…

