Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor obtinute de sursa citata, data agreata in mediul politic este 27 septembrie. Pana in acest moment, doar cei de la Pro Romania se opun datei de 27 septembrie și vor vota impotriva. Data va fi stabilita oficial de catre Guvern, in timp ce PSD, ALDE și Pro Romania…

- ALDE, PSD si Pro Romania au discutii pentru formarea unei coalitii de centru-stanga in vederea participarii la urmatoarele alegeri locale si parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu."Sunt in momentul de fata discutii intre noi, ALDE, PSD si Pro Romania pentru…

- ALDE, PSD si Pro Romania au discutii pentru formarea unei coalitii de centru-stanga in vederea participarii la urmatoarele alegeri locale si parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt in momentul de fata discutii intre noi, ALDE, PSD si Pro Romania pentru formarea…

- Nu s-a discutat nimic despre performanțele minilștrilor sau eventuale remanieri Sursa articolului: Intalnirea Iohannis-liderii PNL s-a incheiat. Surse: locale 27 septembrie, parlamentare 6 decembrie, NU SE FAC REMANIERI Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Conform unui sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda Pro Romania, 38,3% dintre respondenți considera ca economia romaneasca va fi afectata in foarte mare masura de epidemia de coronavirus, 41,6% in mare masura, 13,2% in mica masura și 5,6% in foarte mica masura/deloc. Daca duminica viitoare ar…

- Daca mai pleaca 5-6 deputați din actuala coaliție, ar putea sa se anunțe alegeri anticipate. Cel puțin asta spune președintele Igor Dodon, care afirma ca nu va accepta o coaliție facuta de opoziție.

- Aleksandar Vucic, presedintele Serbiei, a anuntat sambata ca, dupa acest sfarsit de saptamana in care este sarbatorit Pastele ortodox, se va incepe relaxarea treptata a restrictiilor impuse ca urmare a epidemii COVID-19, transmite dpa, citata de Agerpres. In Serbia au fost impuse reguli stricte de izolare…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cinci partide politice ar accede in Legislativ. Sunt datele sondajului „Masurarea impactului socio-economic al COVID-19”, realizat de IDIS Viitorul in perioada 31 martie- 12 aprilie 2020. Astfel, cei mai mulți cetațeni din cei deciși sunt gata…