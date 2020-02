„In seara asta am tras obloanele. Toti ne simtim groaznic de neputinciosi…” Noaptea unui roman cu pasaport britanic, la despartirea de UE, dusmanul inchipuit al Marii Britanii

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma intr-o declaratie de presa cu privire la retragerea Marii Britanii din UE ca Romania isi exprima speranta ca Regatul Unit va ramane un partener apropiat si un aliat de incredere, punctand si ca dupa Brexit cetatenii romani vor putea sa isi exercite neingradit drepturile…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Potrivit sefului statului, aceasta premiera "este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii…

- Care va fi relația Romaniei cu Regatul Unit, dupa Brexit. Marea Britanie, in primele zece cele mai mari surse de investiții straine in economia naționala Romania va continua relațiile bilaterale cu Marea Britanie, dupa Brexit, și va sustine demersurile de negociere a unei relatii viitoare aprofundate…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat, miercuri, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii comunitatii britanice de afaceri din Romania, angajamentul pe termen lung al tarii noastre in directia dezvoltarii relatiilor bilaterale, odata cu iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la 31 ianuarie,…

- Romania va primi inca un loc de europarlamentar, dupa iesirea Marii Britanii din UE. Mandatul ii va reveni lui Victor Negrescu, ca urmare a scorului obtinut de PSD la alegerile europene de anul trecut. Intr-un interviu pentru Adevarul, Victor Negrescu critica faptul ca liderii politici de la Bucuresti,…

- Mașinile cu volan pe dreapta aduse din Regatul Unit nu vor mai putea circula de anul viitor pe drumurile publice din Romania, daca nu vor fi reomologate de RAR (Registrul Auto Roman). Intreaga operațiune presupune modificarea mașinii și mutarea comenzilor, dar și a volanului, pe partsea stanga. Operațiunea…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…