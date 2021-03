La inceputul anului școlar au fost distribuite in școli 1.500.000 de teste rapide. Pana in prezent au fost facute doar 5000. “Aceste teste antigen rapide au fost considerate de unii prainti invazive”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu la Digi24 care considera ca testele pe baza de saliva ar fi o metoda mult mai buna. […] The post In școli s-a realizat un numar infim de teste rapide. Parinții nu au fost de acord. Cimpeanu: “Eu am facut vreo 50” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .