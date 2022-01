Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute s-a implinit un an de la demararea campaniei de vaccinare de la noi din țara. In data de 27 decembrie 2020 a debutat campania in randul cadrelor medicale. Intr-un an de zile, in județ, potrivit celor mai recente date furnizate de Direcția de Sanatate Publica Hunedoara, s-au vaccinat…

- Aproape toata comunitatea de romi din satul bihorean Balnaca s-a vaccinat anti-COVID, dupa o campanie eficienta a autoritaților locale, transmite Digi24. Gradul de vaccinare in randul romilor este cu 50% mai mare decat la nivelul intregii comune și de trei ori mai mare decat la școala din localitate.Comunitatea…

- Reluarea cursurilor cu prezența fizica se realizeaza pentru toate unitațile de invațamant preuniversitar cu un procent de minimum 60% din personal vaccinat, potrivit unui ordin comun emis de Ministerul Educației și de Ministerul Sanatații. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a facut publica…

- Modalitatea de reluarea a cursurilor in invațamantul preuniversitar, incepand cu data de 8 noiembrie este, deocamdata, incerta. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca pana vineri, 5 noiembrie, dupa discuțiile comune ...

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a dispus ca toate inspectoratele școlare și toate unitațile de invațamant din țara sa afișeze pe site-urile proprii procentul de vaccinare al angajaților din instituțiile respective.

- Gradul de vaccinare in randul angajatilor din cadrul ISJ ConstantaConform datelor centralizate la nivelul institutiei, rata generala de vaccinare anti COVID a personalului din Inspectoratul Scolar Judetean Constanta este 77,5 , din totalul celor 49 angajati inspectori scolari si personal contractual…

- Școlile și inspectoratele școlare vor publica procentul de vaccinare in randul personalului. Dispoziție de la minister Unitațile de invațamant și inspectoratele școlare vor publica ponderea personalului propriu vaccinat. Solicitarea a venit de la minister. Ministerul Educatiei a solicitat, vineri, afisarea…

- Ministerul Educatiei a comunicat informatii cu privire la rata generala de vaccinare a angajatilor din aparatul propriu si aparatul central.Ponderea celor vaccinati care detin functii de conducere este de peste 93 . Mai multe detalii in comunicatul oficial Informare privind gradul de vaccinare in randul…