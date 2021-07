Stiri pe aceeasi tema

- In Romania sunt disponibile doar jumatate dintre medicamentele care se regasesc in alte tari europene. Alianta Pacientilor Cronici atrage atentia spunand ca romanii sunt nevoiti sa isi aduca medicamente cu sacosa din alte tari, cu costuri mai mari si fara compensare.

- Reprezentanții Alianței Pacienților Cronici din Romania (APCR) trag un semnal de alarma referitor la faptul ca in Romania sunt disponibile jumatate din medicamentele disponibile in celelalte țari europene, iar romanii sunt nevoiți sa-și aduca medicamentele „cu sacoșa” din alte țari, cu costuri mai mari…

- Premierul Florin Citu a declarat joi, la Alba Iulia, ca in Romania nu ar trebui sa existe discuții cu privire la un eventual val patru de infectare cu SARS-CoV-2, atata timp cat in tara exista suficiente doze de vaccin si oricine se poate prezenta pentru a se imuniza fara programare. „Din punctul de…

- Jumatate din populatia adulta a Uniunii Europene a fost vaccinata cu cel putin o doza a unor seruri anti-COVID-19, a anuntat joi Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, relateaza DPA. „In Europa, mai mult de 50% din populatia adulta a primit cel putin o doza de vaccin”, a declarat ea intr-o…

- Dupa cum știm deja, Spania isi imunizeaza populatia pe grupe de varsta si, in prezent, se concentreaza asupra persoanelor cu varste cuprinse intre 50 si 59 de ani, cu unele regiuni care au inceput imunizarea la grupa de varsta 40-49 de ani, relateaza Agerpes."Ideea pe care o avem este ... ca inainte…

- Anunțul ii aparține ministrului Sanatații, care a explicat, intr-o conferința online a Asociației Mame pentru Mame , ca și-a vaccinat fetița impotriva HPV. „Cu toata increderea, așa cum mi-am vaccinat fetița, imi voi vaccina și baiețelul”, a adaugat Ioana Mihaila, la o dezbatere online pe tema reformarii…

- Situatia se imbunatateste in Europa, dar Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat joi evitarea calatoriilor internationale, din cauza riscului asociat cu noile variante ale coronavirusului, noteaza Le Figaro. „Trebuie sa avem grija pentru ca ne confruntam cu o amenintare persistenta…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, considera ca decizia privind expulzarea adjunctului atasatului militar de la Ambasada Rusiei in Romania nu are legatura cu ceea ce se intampla in alte tari din Uniunea Europeana, nu face parte dintr-o campanie. “Referitor la comunicatul de astazi, eu nu as lega-o (decizia…