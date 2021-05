În România se desfășoară cel mai amplu exercițiu militar al NATO din 2018 In Romania se desfașoara cel mai amplu exercițiu militar al NATO din 2018 Cel mai amplu exercițiu militar al NATO din 2018 pâna acum implica peste 4.000 de militari români și aliați, cu aproape 600 de mijloace tehnice la etapa desfașurata zilele acestea, în țara noastra. Institulat "Steadfast Defender 21", exercițiul cu participarea a 20 de țari aliate sau partenere testeaza pregatirea și mobilitatea militara a NATO. Etapa programata în România este intitulata "Noble Jump 21" și presupune dislocarea componentei terestre a forțelor întrunite… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un detașament din Batalionul 30 Vanatori de Munte „Dragoslavele", aparținand Forței Intrunite cu Nivel de Reacție Foarte Ridicat (VJTF) care urmeaza sa participe la exercițiul NOBLE JUMP 21, a sosit, in data de 13 mai, la Centrul Național de Instruire Intrunita „Getica" din Cincu. NOBLE JUMP 21 este…

- Un detașament din Batalionul 30 Vanatori de Munte „Dragoslavele”, aparținand Forței Intrunite cu Nivel de Reacție Foarte Ridicat (VJTF) care urmeaza sa participe la exercițiul NOBLE JUMP 21, a sosit, in data de 13 mai, la Centrul Național de Instruire Intrunita „Getica” din Cincu. CITESTE SI 8 convoaie…

- In toate fazele și etapele exercițiului Justice Sword 21 sunt imiplicați peste 2.000 de militari și sunt folosite aproximativ 500 de mijloace de lupta. * „Justice Sword 21” face parte din complexul de exerciții de mare amploare „Dacia 21” desfașurat de Armata Romaniei și este un exercițiu tactic intrunit…

- Exercitiul "Noble Jump 2021" Foto: Sorin Cealera. RADOR: Primele elemente ale Forței Întrunite a NATO cu nivel de reacție foarte ridicat, care urmeaza sa participe la Exercitiul "Noble Jump 2021", sosesc începând de marti în România pe cale terestra. Potrivit…

- Primele elemente ale Fortei Intrunite cu Nivel de Reactie Foarte Ridicat a NATO, care urmeaza sa participe la Exercitiul Noble Jump 2021, sosesc, incepand de marti, in Romania, pe cale terestra, a informat Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit MApN, opt convoaie militare, constituite din aproximativ…

- Aproximativ 1700 de militari romani și aliați cu 250 de mijloace tehnice vor participa la exercițiul multinațional SCORPIONS LEGACY 2021 (SCLE 21) ce se desfașoara, in perioada 12 mai-12 iunie, in poligonul Carțișoara din județul Sibiu și in Centrul Național de Instruire Intrunita (CNII) din Cincu,…

- Numarul centrelor de vaccinare va fi suplimentat Dr. Valeriu Gheorghița, coordinator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Numarul centrelor de vaccinare va fi suplimentat în orașele în care se înregistreaza o rata de infectare de peste 4,5 cazuri la…

- Exercitiu NATO in Portul Militar Constanta Începând de astazi, timp de o saptamâna, militari ai Forțelor Navale Române, alaturi de cei straini, participa la exercițiul Poseidon 21, primul de acest fel organizat anul acesta. Potrivit corespondentului nostru Sorin Cealera,…