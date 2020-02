Stiri pe aceeasi tema

- In Romania se raporteaza de 10 ori mai puține infectii asociate asistentei medicale decat in celelalte statele din Uniunea Europeana, ceea ce reprezinta o problema majora de sanatate publica legata de prevenirea infectiilor produse de bacteriile multirezistente, a declarat vineri presedintele Societatii…

- Alexandru Rafila, Președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca noul coronavirus are șanse sa ajunga și in Romania, dar ca nu trebuie sa ne panicam. Asta pentru ca deja au fost impuse resticții persoanelor care ajung din zona afectata la noi in…

- Numarul cazurilor de gripa a atins un record saptamana trecuta cand s-au inregistrat peste 300 de cazuri, cele mai multe la copii. Cifra este de peste doua ori mai mare decat cea din saptamana anterioara. Numarul cazurilor de gripa creste de la o saptamana la alta. In ultima saptamana s-au inregistrat…

- Gabriale Firea a convocat luni un comandament de urgenta, anuntand ca astfel "analizeaza situatia din scolile bucurestene" in plin sezon gripal. Ea a folosit insa acest prilej pentru a transmite in repetate randuri ca ea nu are nicio competenta sa inchida scolile in cazul unei chestiuni de sanatate,…

- In acest an, numarul de imbolnaviri de gripa va fi mai mare, potrivit presedintelui Societatii Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila. Medicii atenționeaza locuitorii sa nu ia antibiotic fara a consulta inainte un doctor. „In acest an, avand in vedere și aprecierile pe care le face Centrul…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a afirmat la Ramnicu Valcea ca vaccinul pentru prevenirea infectiei cu Human Papilloma Virus (HPV) este sigur si nu influenteaza fertilitatea, scrie agerpres. Vaccinul anti HPV este unul sigur. In Romania, 70.000 sau 80.000 de fete au…

- In Romania se inregistreaza anual 3.300 de cazuri noi de cancer de col uterin, iar jumatate dintre aceste femei mor din cauza maladiei – avertizeaza managerul Institutului „Matei Bals”, Adrian Streinu Cercel. Iar presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a dat asigurari ca vaccinul…

- Astazi, 12 decembrie, a avut loc sedinta Consiliului Stiintific al ANSVSA, convocata si prezidata de catre presedintele ANSVSA, dr. Robert Viorel Chioveanu.Lucrarile au beneficiat si de prezenta, in calitate de invitati ai Presedintelui ANSVSA, a doamnei professor dr. Doina Danes USAMV Bucuresti , a…