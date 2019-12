Stiri pe aceeasi tema

- Pentru menținerea drumurilor in condiții optime pentru circulație, pana in aceasta dimineața in Bistrița-Nasaud s-a intervenit cu 25 autoutilaje și s-au raspandit 300 tone sare. Momentan, drumurile sunt curațate. Totodata, polițiștii recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza…

- In satul Ardan, din comuna Șieu, din județul Bistrița Nasaud, s-a turnat asfalt in timp ce afara ninge. Imagini filmate luni in jurul orei 20.00 au fost postate pe Facebook de Roxana Pașc, a notat timponline.ro.„Luni 02.12.2019, ora 19.50, ninsoare, sat Ardan, comuna Șieu, se asfalteaza. Sper ca firma…

- Meteorologii au emis avertizari de ger și ninsori in urmatoarele zile, semn ca iarna se instaleaza in țara noastra. In zonele inalte stratul de zapada depașește deja jumatate de metru, iar imaginile cu ninsoarea proaspat cazuta sunt de poveste. Potrivit prognozei ANM, va ninge in aproape toate regiunile…

- Iarna și-a trimis iar solii in nordul județului Buzau, acolo unde temperaturile sunt mai scazute decat in restul regiunii. O serie de fotografii publicate de Meteo Buzau releva un peisaj de vis, totul fiind imbracat intr-o mantie alba. La Bisoca, frumoasa așezare de la poalele munților, colnicele dorm…

- In Romania, 4204 scoli functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu, iar alte 3.896 scoli nu au autorizatie de functionare. Dupa 3 ani de guvernare PSD, in care prefectul judetului, seful inspectoratului scolar judetean si presedintele consiliului judetean, toti aprigi sustinatori ai partidului…

- In Romania au venit brusc frigurile. Vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada a fost anunțata in mai multe judete din țara, unde a plouat pe arii extinse, iar la munte s-a depus peste noapte, in weekend, un strat serios de zapada.

- Avenit iarna deja la munte, temperaturile scazute de peste noapte transformand precipitatiile in zapada. S-a intervenit cu doua utilaje cu lama si raspanditor de sare, iar soferii sunt rugati sa nu se aventureze daca nu au masinile echipate corespunzator. The post In Romania a venit iarna, in octombrie.…