In Romania, angajatii de la stat au salarii cu mult mai mari decat cei care le "platesc" lefurile!

Stiri pe aceeasi tema

- In 2017, Romania a fost cea de-a treia țara din Uniunea Europeana unde prețul carnii a fost cel mai scazut, cu 40,08% sub media europeana, precedata de Buglaria (41,8%) și Polonia (43,3%), arata datele furnizate de Eurostat. Intre timp, in Romania, carnea s-a scumpit cu pana la 6%.Citește…

- Uniunea Europeana (UE) a aplicat miercuri o amenda-record – in valoare de 4,34 de miliarde de euro – Google, pentru ca a abuzat de pozitia dominanta a sistemului sau de exploatare pentru smartphone – Android – cu scopul de a-si impune hegemonia serviciului sau de cautare online, relateaza AFP. Comisia…

- Cand am inceput activitatea, acum 13 ani, principala intrebare era "Pe cine cunoasteti la ITM?". Erau putini interesati de instruirea "pe bune" sau de elaborarea unor documente care sa reflecte realitatea din cadrul firmei. De aceea, pe atunci ne luptam cu firmele concurente care…

- Angajații romani cheltuiesc tot mai mult din bugetele de beneficii primite de la angajatori pentru achiziția de servicii turistice, in contextul in care volumul tranzacțiilor din secțiunea „Turism Intern” a crescut de 15 ori in intervalul 2014 – 2017, reiese dintr-o analiza realizata de BenefitOnline,…

- Vanzarile vehiculelor diesel ar putea scadea pana la nivelul de 5% pe piata auto din Uniunea Europeana in 2030, pe fondul preocuparilor legate de calitatea aerului si standardele privind emisiile, expertii sustinand ca vanzarile au fost deja afectate si declinul ...

- Numarul refugiatilor si deplasatilor pe plan intern din cauza conflictelor din lume a atins in 2017 un nou nivel-record - al cincilea an consecutiv - de 68,5 milioane de oameni, dintre care aproximativ jumatate sunt copii, a anuntat marti ONU, relateaza AFP.

- Capitala bate record dupa record, dupa ce ca se afla pe primul loc in topul oraselor din Uniunea Europeana cu cel mai congestionat trafic, sau mai bine zis tocmai din aceasta cauza, un studiu recent arata ca 4 din 10 angajati petrec zilnic, intre casa si birou, intre una si doua ore pe drum. Doar […]…

- Cu un an inaintea Alegerilor europene, cel mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European confirma creșterea constanta a sprijinului cetațenilor fata de Uniunea Europeana. Cel mai recent sondaj Eurobarometru arata ca 67% dintre europeni (comparativ cu 64% in Octombrie 2017, in cadrul studiului…