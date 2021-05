Stiri pe aceeasi tema

- An de an, la 5 mai, se sarbatoreste ziua internationala a moaselor. Tema din acest an este “Urmariti statisticile: Investiti in Moase” (“Follow the Data: Invest in Midwives”). Avand pregatirea profesionala necesara, acestea sunt cele care monitorizeaza, alaturi de medic, o femeie in ultimele luni de…

- Subiectul romanilor bolnavi de covid și inmormantați goi, fara nicio o urma de respect, poate ajunge pe masa ONU sau OSCE. Spune asta Catalin Raiu, membru al panelului de experti pe libertate religioasa la OSCE – Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa. Intr-un interviu acordat postului…

- Regatul Unit si Statele Unite ale Americii "se opun ferm" campaniei Rusiei de destabilizare a Ucrainei si au cerut Moscovei sa detensioneze situatia, a declarat duminica ministrul de externe britanic Dominic Raab, informeaza agentia de presa Reuters. "@SecBlinken (secretarul de stat al SUA, Antony Blinken)…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) mentioneaza intr-un raport dat publicitatii miercuri seara ca, in pofida inmultirii cazurilor de incalcare a armistitiului in vigoare in zona de conflict din estul Ucrainei in ultimele luni, tendinta este in general pozitiva, potrivit dpa.…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, vicepresedintele Comisiei de Educatie din Parlament, si-a exprimat ingrijorarea din cauza parasirii timpurii a scolii, fenomen care, potrivit unui raport al Bancii Mondiale, este intalnit in tarile subdezvoltate. Deputatul liberal iesean Alexandru Muraru este nemultumit…