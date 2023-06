Stiri pe aceeasi tema

- Sotia unui fost deputat si fost presedinte de Consiliu Judetean a fost gasita fara suflare in casa fiului sau din Bruxelles. Corneliu Bichinet, un fost deputat si fost presedinte al consiliului judetean din Vaslui, a informat pe pagina sa de Facebook ca sotia sa a incetat din viata in casa fiului lor…

- Vestea trista a fost data chiar de Corneliu Bichineț pe pagina sa de Facebook. Cei doi se aflau in vacanța unde venisera pentru a pune la punct ultimele detalii pentru nunta fiului lor.Femeia in varsta de 57 de ani a fost gasita moarta chiar de baiatul acesteia. Anda Bichineț ar fi murit in somn.Din…

- Curtea Bisericii Negre va capata o fața noua, inspirata din felul in care arata in secolul al XIX-lea, potrivit radiobrasovfm.ro. Reprezentanții Bisericii Negre spun ca au reușit sa obțina aprobarea comisiei de cultura, iar primaria vrea sa sprijine financiar proiectul. ,,Rigolele de piatra vor fi refacuta…

- Autoritațile ucrainene au declarat trei zile de doliu in orașul Uman, dar și in regiunea Cerkasi din centrul Ucrainei, dupa atacul cu rachete de vineri, soldat cu peste 20 de morți, informeaza Rador.Zeci de oameni au venit sa depuna un ultim omagiu la locul unde se afla blocul de noua etaje prabușit…

- Australia a prezentat luni o revizuire majora a doctrinei sale a apararii, cu scopul de a contracara consolidarea capacitatilor militare ale Chinei, in contextul unor tensiuni in regiunea Asia-Pacific, unde influenta Beijingului este tot mai mare, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Azi (luni), pentru…

- Trupele ucrainene au stabilit poziții pe malul estic al raului Nipru, in sudul regiunii Herson, potrivit unor surse militare citate de BBC.Regiunea este parțial controlata de ruși, iar traversarea raului ar putea avea o valoarea semnificativa in cazul unei ofensive ucrainene. Fii la curent…

- Fermierii din intreaga tara vor protesta, vineri, nemultumiti de ”solutia gasita de Comisia Europeana la problemele si dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agro-alimentar”. Sute de vehicule si utilaje agricole se vor deplasa cu viteza redusa, in coloana, in mai multe zone ale tarii, anunța…

- Forțele rusești au vizat comunitațile Esmanska și Bilopilska din regiunea Sumy cu lansatoare de grenade și mortiere de aproape 50 de ori, a anunțat administrația militara regionala pe Facebook, potrivit kyivindependent.com.Potrivit actualizarii, Rusia a bombardat comunitatea Esmanska cu artilerie…