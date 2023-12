Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri schimbari in sistemul de mobilizare, in cadrul unei strategii de imbunatatire a situatiei armatei dupa 21 de luni de razboi cu Rusia, transmite Reuters. In mesajul sau video zilnic, Zelenski a mentionat ca la o reuniune a comandamentului armatei…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone, in primele ore ale zilei de vineri, lovind infrastructura critica din vestul si sudul Ucrainei si distrugand case private si cladiri comerciale din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters, potrivit news.ro.Fortele…

- Rusia a lansat in cursul nopții atacuri cu drone și rachete impotriva Ucrainei pe direcția Odesa, Nikolaev, Herson, Zaporojie, Dnipro, Cernigau, Sumi, Donețk și Kiev, potrivit unui comunicat al Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei

- Orasul Avdiivka, situat in estul Ucrainei, este de marti dimineata tinta unor bombardamente ”masive” ale fortelor rusesti, care ”incearca sa incercuiasca” orasul, declara seful Administratiei Militare din Avdiivka, Vitali Barabas, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se afla in prima…

- Un siloz de grane si noua camioane au fost distruse in urma unui atac cu drone kamikaze in noaptea de joi spre vineri asupra unui port ucrainean de pe Dunare, in districtul Izmail, la granita cu Romania, a declarat vineri seful administratiei militare din regiunea Odesa, Oleg Kiper, adaugand ca este…

- Mii de oameni s-au inghesuit vineri, 29 septembrie, la intrarile in Piața Roșie din Moscova, strangand in maini bilete roșii pe care scrie „O țara, o familie, o Rusie”, un slogan despre care unele media ruse independente, precum Meduza.io , scriu ca aminteste de sloganul partidului nazist „Un popor,…

- Președintele ucrainean a anunțat, intr-un discurs susținut marți seara la New York la Adunarea Generala a ONU, ca toți liderii care nu tolereaza agresiunea Rusiei vor fi invitați la un summit pentru pace. Volodimir Zelenski a spus ca nu exista nicio responsabilitate pentru acțiunile „perfide” ale Rusiei,…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu s-a intalnit recent cu Kristin Davis, ambasadoarea Bunavointei a Inaltului Comisariat pentru Refugiati al Natiunilor Unite (UNHCR). Șefa statului a discutat cu Kristin despre munca pe care o face ca sa ajute refugiații din diferite țari, despre modalitațile…