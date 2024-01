Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care a lipsit unsprezece luni si jumatate din competitii din cauza unei accidentari, a revenit marti cu o victorie convingatoare impotriva austriacului Dominic Thiem, de care a trecut cu 7-5, 6-1 in primul tur al turneului ATP de la Brisbane, informeaza EFE.Nadal,…

- Rafael Nadal (locul 672 mondial) a caștigat primul meci de simplu jucat dupa o pauza de aproape un an de zile, ibericul invingandu-l, scor 7-5, 6-1, pe Dominic Thiem, unul dintre rivalii sai din circuitul masculin. Meciul a contat pentru turul intai al turneului ATP 250 de la Brisbane.

- Dublul format din Rafael Nadal și Marc Lopez a pierdut meciul jucat in primul tur al turneului ATP de la Brisbane contra perechii Max Purcell / Jordan Thompson. Purcell și Thompson au avut caștig de cauza in doua seturi, scor 6-4, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora și 13 minute. A fost primul…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, care va reveni dupa un an de absența in teren cu prilejul turneului ATP de la Brisbane, crede ca este inca imposibil sa se gindeasca la cistigarea unor titluri. Nadal, cistigator a 22 de titluri de Grand Slam, nu a mai jucat in acest an dupa meciul pierdut in turul secund…

- ​Rafael Nadal revine dupa accidentare și a anunțat ca va juca la turneul de la Brisbane. Spaniolul nu a mai evoluat in circuit de la Australian Open 2023, adica de un an. Organizatorii au precizat ca vineri, de la ora locala 10.00, „Rafa” se va intalni cu fanii pentru o sesiune de intrebari și fotografii.…

- "Rafael Nadal nu este genul care sa revina doar ca sa joace, ci cu intentia de a castiga un Mare Slem", a adaugat liderul mondial Novak Djokovic, chestionat in legatura cu jucatorul spaniol de tenis a carei revenire este asteptata la turneul de la Brisbane, ce va debuta duminica, informeaza AFP.In…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu si austriacul Dominic Thiem, fosti campioni la US Open, au ajuns intr-o situație greu de imaginat acum ceva timp Cei doi vor fi nevoiți sa joace in calificari la Australian Open, in luna ianuarie, in timp ce spera sa-si relanseze carierele in 2024, dupa ce…

- Rafael Nadal (37 de ani, numarul 663 ATP) anunța ca va reveni pe teren la inceputul anului 2024, cand va evolua la turneul ATP 250 de la Brisbane, Australia. Turneul de la Brisbane se joaca in perioada 31 decembrie - 7 ianuarie Anul 2023 a fost unul foarte dificil pentru Rafael Nadal. Spaniolul s-a…