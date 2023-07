În Prahova – s-a triplat numărul paturilor din spitale destinate îngrijirii bolnavilor incurabili, ajunși în faze terminale N. Dumitrescu O veste buna vine de la conducerea Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Prahova, in beneficiul mai ales al persoanelor varstnice, care sufera de diverse boli incurabile și au ajuns in faze terminale. Anul acesta s-a triplat numarul de paturi din unitați medicale din județ in care pot fi ingrijiți adulți, dar și copii cu boli grave, precum cei diagnosticați cu cancer sau demența in ultimul stadiu, boala Parkinson, boli pulmonare ori distrofii musculare, accident vascular cerebral, coma ori alte alte boli in stadiul terminal. In termeni medicali, este vorba despre acordarea de servicii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

