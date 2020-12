În Prahova, mii de contribuabili sunt beneficiari ai amnistiei fiscale 15 decembrie, termenul limita pentru depunerea solicitarii de anulare a accesorilor de plata N. Dumitrescu Dupa cum se știe, și domeniul economic a avut și inca mai are de suferit din cauza pandemiei, nu puține fiind firmele care dupa perioada starii de urgența n-au mai reușit sa se redreseze, mai mult decat atat, unii patroni fiind nevoiți sa puna definitiv lacat la porțile societaților pe care le administrau, situația fiind valabila și in Prahova, ca peste tot in țara. In incercarea de a sprijini mediul de afaceri, inclusiv contribuabilii persoane fizice, Ministerul de Finanțe a venit, in… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Public de Impozite si Taxe SPIT Constanta aduce la cunostinta contribuabililor persoane fizice si juridice care au obligatii de plata la bugetul local, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, faptul ca pana pe data de 15 decembrie 2020 pot beneficia de anularea accesoriilor majorarilor…

- Procedura de eșalonare simplificata de datoriilor din perioada de urgența și de alerta a fost publicata în Monitorul oficial (e vorba de ordinul ANAF ce a sosit dupa Ordonanța de Urgența 181). Fața de varianta de proiect nu par a fi modificari așa ca reluam textul din data de 11 noiembrie. Reamintim…

- Guvernul a aprobat eșalonarea datoriilor restante de la declanșarea starii de urgența și a prelungit termenele pentru executari și accesorii. Premierul Ludovic Orban a anunțat luni ca OUG va fi publicata in Monitorul Oficial astazi sau maine. „Noi am adoptat masura dupa 25 octombrie. Se pot face cereri…

- „Noi am adoptat masura dupa 25 octombrie. Se pot face cereri de reeșalonare. Ordonanța de Urgența va fi publicata in Monitorul Oficial astazi sau maine", a transmis, luni, premierul Orban. Reamintim ca Guvernul a aprobat, joia trecuta, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare…

- Guvernul a aprobat aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii…

- ”Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii…

- "Ministerul Finantelor Publice sustine mediul de afaceri, in contextul in care masurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultati de natura financiara pentru majoritatea operatorilor economici, care s-au confruntat in aceasta perioada cu o lipsa severa de lichiditate. Actul normativ…

- Contribuabilii, persoane fizice și juridice, azi, 30 septembrie mai pot achita impozitele pe cladiri, terenuri și mijloace de transport, fara majorarea de intarziere de 1%, care se va calcula incepand dupa aceasta data. Impozitele si taxele locale pot fi achitate online, accesand www.ghiseul.ro pentru…