- • Cel mai mare procent al imunizarii populatiei este la Paulesti – aproape 40%, iar cel mai redus este la Sangeru – 5,56% • Peste 13.000 de persoane au optat si pentru administrarea celei de-a treia doze N. Dumitrescu Numarul din ce in ce mai mare al acelora care s-au infectat cu noul virus in ultima…

- Conform informațiilor furnizate de catre Direcția de Sanatate Publica Prahova, pana marți, 05 octombrie 2021, ora 21:30, in județul Prahova au ajuns 459.415 doze de vaccin anti SARS-CoV-2, dintre care: – 352.065 doze Pfizer/BioNTech, – 46.220 produse de compania Moderna, – 28.810 de doze AstraZeneca,…

- Numarul persoanelor care se vaccineaza impotriva COVID-19 este pe o panta ascendenta in județul Brașov. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana astazi au fost distribuite centrelor de vaccinare, echipelor mobile și medicilor…

- Cine poate face a treia doza de vaccin anti-COVID-19 Foto: facebook.com/ROVaccinare. Ritmul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID a crescut în ultima perioada, în România, pe fondul evolutiei negative a epidemiei. Ieri s-au înregistrat…

- Cseke Attila, ministrul interimar al sanatatii, s-a vaccinat marti dimineata cu a treia doza de vaccin anti-COVID, in prima zi in care Romania incepe imunizarea cu cea de-a treia doza de vaccin anti-COVID . Cseke Attila a anuntat ca pana la acest moment erau inscrise in platforma pentru imunizarea cu…

- Momentul va fi marcat la Institutul National de Boli Infectioase "prof. dr. Matei Bals", unde cadrele medicale aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19 vor primi cea de a treia doza de vaccin.Prima persoana vaccinata va fi managerul unitatii spitalicesti, dr. Catalin Apostolescu, medic primar…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca din data de 28 septembrie 2021 incepe administrarea celei de-a treia doze de rapel la Centrul de vaccinare Sebeș, situat la sediul Centrului de zi pentru persoane varstnice Sebeș, in cartierul Aleea Lac, nr. 12. Programul de lucru al Centrului…

