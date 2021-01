În Prahova, a doua etapă de imunizare împotriva Covid-19 începe pe 18 ianuarie N. Dumitrescu Așa cum v-am mai informat și in alte ediții ale publicației noastre, incepand de ieri, 15 ianuarie 2021, a debutat etapa a II-a a campaniei de vaccinare impotriva virusului Covid – 19. Potrivit unui comunicat al Instituției Prefectului Prahova, deja pot fi efectuate programari ale vaccinarii in platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login, cu precizarea ca imunizarea propriu-zisa a persoanelor care se incadreaza in aceasta a doua faza va incepe luni, 18 ianuarie 2021. Inițial, vor fi vaccinate persoanele cu grad ridicat de risc, respectiv varstnicii din centrele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

