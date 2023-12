Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea spune ca Nicușor Dan nu are 'bun simț': Lucrarile de infrastructura se fac vara, cand sunt copiii in vacanța și adulții in concedii!Fostul edil din București, Gabriela Firea, a lansat, pe Gacebook, un nou atac la asresa actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan. "Lucrarile…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a transmis un mesaj locuitorilor din București duminica, promițand ca iarna acesta va fi mai confortabila decat in anii precedenți in ceea ce privește furnizarea agentului termic. Acest lucru se datoreaza finalizarii lucrarilor la 50 de kilometri de conducta…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, i-a asigurat, duminica, pe bucuresteni ca iarna aceasta va fi mai bine decat in anii precedenti in ceea ce priveste asigurarea agentului termic pentru ca vor fi finalizati 50 de km de conducta din reteaua de termoficare, iar centrala Titan va echilibra sistemul…

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a confirmat la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss ca din cele circa 40 de poduri și pasaje din București, au fost expertizate aproape 30, iar 3 dintre acestea - Pasajele de la Lujerului și Obor și Podul Baneasa - au probleme care necesita intervenție rapida. PMB estimeaza…

- Nicușor Dan a vorbit despre lucrari la rețeaua de termoficare afirmand ca acestea vor face ca iernile sa fie tot mai bune din perspectiva furnizarii de apa calda și caldura. Primarul general al Capitalei a susținut, de asemenea, ca au fost schimbați circa 180 km de conducte din 1000 și ca s-a intervenit…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a adus vești bune locuitorilor Bucureștiului, anunțand ca in aceasta iarna vor fi mai puține avarii in sistemul de furnizare a caldurii. Aceasta imbunatațire se datoreaza reparațiilor efectuate și punerii in funcțiune a centralei de la Titan, precum și a celor…

- Cele 12 hectare de vegetație de pe terenul retrocedat din Parcul IOR continua sa dispara ba in incendii, aproape 20 in ultimii doi ani, ba sub lamele drujbelor, ori se usuca brusc, in mod misterios, dupa ce le apar gauri la radacina. Deși inainte de 2020 era o zona bogata in verde, acum locul este gol…

- Un sondaj de opinie realizat de CURS in municipiul București, in perioada 18-30 august, indica faptul ca activitatea primarului Capitalei, Nicușor Dan, este apreciata de locuitori intr-o proporție semnificativ mai redusa comparativ cu aprecierea pentru activitatea primarilor de sectoare.In timp ce…