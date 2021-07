Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de blocuri din Capitala nu au apa calda, intrucat se fac revizii, a informat, vineri, directorul general al Termoenergetica Bucuresti SA, Claudiu Cretu, arata Agerpres. "Peste 1.000 de blocuri nu au apa calda, sunt revizii, reparatii pe intreg palierul, sistemul are pierderi foarte…

- Oamenii spun ca problema ține de aproape doua saptamani. Apa calda lipsește sau are presiune foarte mica.Singurele explicații din partea autoritaților au fost schimbarile de conducte care au loc in mai multe zone din Capitala.

- Este canicula, miercuri, in Capitala, indicele de confort termic urmand sa depașeasca pragul termic. Temperaturile vor trecere de 36 de grade. Meteorologii spun ca vremea in capitala va fi calduroasa,...

- Problema persista de aproape doua saptamani in aproape toata Capitala, insa unul dintre cele mai afectate sectoare este Sectorul 2, unde aproape 320 de blocuri au ramas in acest moment fara apa calda. Afectate sunt și sectoarele 3 și 6. De altfel, sunt probleme generale, și asta deoarece vorbim despre…

- Carmen Tanase a decis sa se mute definitiv din București. Actrița in varsta de 60 de ani a dezvaluit care e motivul pentru care a luat aceasta decizie, dar și unde va locui, ce va face in urmatoarea perioada. Actrița e decisa sa paraseasca definitiv Bucureștiul, orașul in care locuiește de la 18 ani.…

- Incident grav in Capitala! Un barbat de 50 de ani a fost gasit injunghiat pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Omul se afla intr-o stare foarte grava. Cadrele medicale sosite la fața locului au fost nevoite sa intubeze victima, fiindca starea de sanatate a acesteia era foarte grava. Ulterior, barbatul…

- Bucurestiul se mentine in zona rosie, cu 3,94 de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand incidenta a fost de 4,15, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Alte doua județe se mai afla in scenariul roșu, potrivit ultimelor date.