În plin val Covid-19, China rechiziționează produsele farmaceutice. SUA cer informații despre noua epidemie China rechiziționeaza producția unor companii farmaceutice, in condițiile in care milioane de oameni se lupta sa obțina medicamente de baza pentru a se trata in fața unui val fara precedent de Covid-19. Din 2020, China a impus masuri sanitare stricte in numele așa-numitei politici „zero Covid-19”, care i-a protejat pe cei mai expuși și pe […] The post In plin val Covid-19, China rechiziționeaza produsele farmaceutice. SUA cer informații despre noua epidemie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- De cand Beijingul a ridicat strictele sale restrictii sanitare la inceputul lui decembrie, numarul cazurilor pozitive la COVID-19 a explodat in China, starnind temeri legate de o mortalitate ridicata in randul persoanelor in varsta.

- China are probleme cu stocurile de alimente și medicamente dupa ce și-a relaxat cele mai severe politici privind Covid-19 saptamana trecuta. Oamenii s-au grabit sa cumpere ibuprofen, medicamente impotriva racelii și truse de testare Covid, pe fondul raportarilor de penurie. Produsele pentru remedii…

- Apelul, transmis de Gou intr-o scrisoare in urma cu mai bine de o luna, a jucat un rol major in a convinge conducerea Chinei sa redeschida rapid economia si sa se indeparteze de politica sa de toleranta zero la Covid-19, potrivit articolului WSJ, care citeaza persoane care cunosc subiectul. Biroul lui…

- Liderul chinez Xi Jinping nu doreste sa accepte vaccinurile occidentale, in ciuda provocarilor cu care se confrunta China cu Covid-19 si, desi protestele recente nu reprezinta o amenintare la adresa guvernarii Partidului Comunist, acestea i-ar putea afecta pozitia personala, a declarat directorul…

- Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Avril Haines, a afirmat ca Xi Jipning, președintele Chinei, nu vrea sa accepte vaccinurile occidentale in pofida provocarilor cu care se confrunta China cu COVID-19. Liderul chinez Xi Jinping nu doreste sa accepte vaccinurile occidentale, in ciuda…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, nu este dispus sa accepte vaccinurile occidentale, in ciuda provocarilor cu care se confrunta China privind COVID-19 și, deși recentele proteste din aceasta țara nu reprezinta o amenințare la adresa conducerii Partidului Comunist, acestea i-ar putea afecta poziția…

- Titeiul Brent pentru livrare in ianuarie a fost cotat increstere cu 1,84 dolari, sau cu 2%%, pana la 94,65 dolari pe baril. Contractul pentru decembrie a expirat luni la 94,83 dolari barilul, in scadere cu 1%. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,84 dolari, sau 2,1%,…

- Zeci de orașe din China, inclusiv Wuhan, unde a fost inregistrat pentru prima data coronavirusul, au intrat din nou in carantina – in timp ce țara urmeaza cu strictețe politica zero-Covid a liderului Xi Jinping.