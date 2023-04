Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de furt. Citește și: Guvernul ingheața salariile și angajarile la stat Pe 11 iunie 2022, un tanar de 23 de ani, din comuna Popești-Leordeni,…

- Barbatul din Nușeni, care a fost condamnat de Judecatoria Beclean la 3 ani și 2 luni de inchisoare cu executare, dupa ce in august anul trecut a tras cu un pistol in incinta unui depozit de materiale de construcții din Nușeni, a scapat de gratii. In urma apelului judecat la Curtea de Apel Cluj, judecatorii…

- Arabesque, cel mai mare distribuitor de materiale și finisaje pentru construcții a inaugurat la Suceava o noua platforma logistica, cu o suprafața totala de 46.900 mp. Investiția companiei se ridica la 25 de milioane de euro, iar noua locație este cea mai mare din cele 26 de centre comerciale ...

- Spatiile destinate jocurilor de noroc sunt interzise pe o distanta de 300 de metri pietonali fata de unitatile si institutiile de invatamant, locurile de joaca pentru copii. Proiectul a fost adoptat de Senat.

- Parcurile din oraș sunt cele mai potrivite pentru joaca copiilor și de aceea, mulți parinți sau bunici aleg aceste zone pentru timpul liber al celor mici. Numai ca nu intotdeauna, aceste locuri ofera cele mai bune condiții, iar uneori devin chiar periculoase pentru copii. Radu, un parinte din Gherla,…

- Nina Ivancenko, profesor asociat al Departamentului de Statistica și Econometrie de la Universitatea Naționala de Comerț și Economie din Kiev, a fost demisa, dupa ce le-a spus studentilor care au reclamat faptul ca preda in limba rusa sa se inroleze pe front daca nu le convine, relateaza site-ul postului…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) convocat de prim-ministrul Nicolae Ciuca, marti, in sistem hibrid, a decis scoaterea de la rezervele de stat a necesarului de materiale de constructii pentru continuarea refacerii unor imobile afectate de incendiul care a avut loc, pe 17 ianuarie,…

- Doi tineri in varsta de 17 si 22 de ani din orasul Murgeni au fost retinuti de politisti, fiind cercetati pentru furt calificat, dupa ce au intrat prin efractie in curtea unei locuinte de pe raza comunei Epureni si au sustras materiale de constructii pe care apoi le-au vandut, informeaza Agerpres.…