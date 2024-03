Stiri pe aceeasi tema

- In baza protocolului de colaborare incheiat cu Universitatea de Justiție din Polonia, Școala Naționala de Pregatire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brancoveanu” Targu Ocna a gazduit, in perioada 27-28 februarie 2024, vizita de studiu a delegației formata din 30 de persoane, elevi și ofițeri,…

- Marian Moiceanu, rector cu doua mandate la Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” din București, va ramane in funcție inca cinci ani, dupa ce a caștigat alegerile organizate in cadrul instituției, conform unui anunț al biroului electoral. Moiceanu a avut un contracandidat in scrutinul…

- In cadrul alegerilor demarate dimineața la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) va fi votata noua conducere a instituției și a structurilor acesteia. Pana la inchiderea urnelor, la ora 18.00, peste 400 de alegatori sunt așteptați sa aleaga noul rector, componența senatului ...

- Executivul a desemnat membrii delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea, in orașul Taraclia, a sucursalei Universitații „Angel Kanchev” din orașul Ruse, Bulgaria. {{711637}}Delegația va fi condusa…

- Cercetatorii de la Universitatea din Exeter, Marea Britanie, au anunțat o descoperire incredibila. In jungla amazoniana au dat de urmele unui imens oraș antic. Descoperirea „schimba modul in care vedem culturile amazoniene”, spun arheologii, potrivit science.org.Descoperirea a fost facuta in estul…

- Comunicat. Liga Studenților din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad anunța unul dintre cele mai așteptate evenimente: Balul Bobocilor UAV. Evenimentul va avea loc vineri,... The post Liga Studenților anunța Balul Bobocilor la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad appeared first on Special…

- Cercetatori romani de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geo-ecologie Marina ( GeoEcoMar ) și Universitatea din București au intrat in Cartea Recordurilor. Echipa a descoperit proporțiile imense ale celui mai mare lac din istoria planetei Pamant: Paratethys . Guinness…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași sarbatorește, in perioada 6-8 decembrie, 144 de ani de excelența in educația medicala. Zilele UMF Iași din acest an cuprind un program complex: in afara unor manifestari științifice deosebire, vor avea loc conferințe susținute de personalitați…