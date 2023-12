În orașul Meaux (Franța), un tată și-a ucis cei patru copii și soția Un tata este suspectat ca și-a omorat familia: cei patru copii cu varste intre 9 luni și 10 ani, inclusiv soția, victimele fiind descoperite intr-un apartament din orașul Meaux (Franța), potrivit informațiilor AFP. Corpurile fara viața ale celor cinci membri ai familiei au fost descoperite intr-un apartament din Meaux , in noaptea de luni spre marți. Ancheta deschisa pentru omucidere voluntara cu premeditare a fost incredințata direcției regionale a poliției judiciare Versailles, transmite HuffPost. Meaux este un oraș din Franța, sub-prefectura a departatmului Seine-et-Marne, in regiunea Ile-de-France.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

