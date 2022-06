Stiri pe aceeasi tema

- Orașul elvețian St. Gallen a fost transformat intr-un teren de picnic gigantic.O patura de picnic gigantica, in carouri, roșii și albe, s-a intins in cea de-a șaptea ediție pe strazile din oraș. Artiștii Frank și Patrik Riklin sunt in spatele proiectului de arta „Bignik”. Consta in faptul ca multe «module…

- Un sofer din Iasi care in urma cu un an a fost implicat intr-un accident rutier a contestat in instanta procesul verbal prin care i-a fost ridicat permisul de conducere pe motiv ca la testul de alcoolemie i-a iesit un rezultat de 0,06 la mie alcool pur in aerul respirat, el aratand ca s-a sters […]…

- Orașul lui Moș Craciun din Laponia este pregatit sa iși retraga spiridușii și sa revina la funcția sa inițiala, aceea de adapost de urgența impotriva bombelor in caz de atac. Zeci de mii de oameni viziteaza in fiecare an parcul lui Mos Craciun din orasul Rovaniemi din Laponia pentru a-l intalni pe Mos…

- Peste 100 de persoane s-au prezentat, miercuri, la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Targu Mures, in scopul de a dona sange pentru tanarul care a suferit un accident de parasutism in urma cu o zi, pe Aeroclubul Targu Mures, dupa ce parasuta nu i s-a deschis, potrivit Agerpres.Marinela Lazar…

- La inceputul celei de a patra luni de razboi, Rusia bombardeaza intens estul Ucrainei in timp ce forțele terestre incearca sa incercuiasca ultimele redute ucrainene din regiunea Lugansk, care este aproape complet cucerita. Una din ținte, orașul Severodonețk, este bombardat de ruși 24 de ore din 24,…

- In semn de solidaritate fața de cei aflați in suferința, angajații Consiliului Județean Timiș s-au alaturat unei campanii de donare de sange cu ajutorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguina din Timișoara, care s-au deplasat la Palatul Administrativ. Printre participanți s-a numarat și președintele…

- Vladimir Putin este un criminal de razboi, spune primarul din Mariupol, unul dintre orasele ucrainene distruse in totalitate de armata rusa. Rușii au folosit si atacurile aeriene ca sa bombardeze depozitele de alimente.

- Primarul din Irpin, suburbie a Kievului, a estimat ca aproximativ 200 - 300 de civili au fost uciși in lupte, anunța Mediafax.