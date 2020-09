Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava speciala din Bahrein, avand 18 turisti la bord, a aterizat miercuri pe Aeroportul International Tribhuvan din Kathmandu, odata cu reluarea expeditiilor de alpinism in Nepal dupa o pauza de aproape sase luni din cauza pandemiei de COVID-19, transmite agerpres.ro.

- Israel e prima țara din lume care declara din nou stare de urgența și inchide tot, din cauza pandemiei de coronavirus. Decizia a fost luata dupa o noua explozie a numarului nou de cazuri. The post Prima țara din lume care declara din nou stare de urgența și inchide tot, din cauza pandemiei de coronavirus…

- Multe școli private din Kenya sunt pandite de faliment, dupa ce autoritațile au decis ca elevii nu se vor mai intoarce in banci pana in luna ianuarie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie BBC. In aceste condiții, proprietarii trebuie sa gaseasca soluții pentru a supraviețui.

- Tradiționalul Festival medieval de la Obidos, Portugalia, a fost anulat anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus. Organizatorii au gasit, insa, o soluție pentru a nu pierde contactul cu turiștii.

- Autoritatea palestiniana a anuntat duminica instituirea interdictiei de deplasare pe timpul noptii si in weekend timp de doua saptamani pentru a lupta impotriva epidemiei de coronavirus dupa o crestere a numarului de infectari, transmite AFP preluat de agerpres. 'Deplasarile vor fi interzise in toate…

- Autoritațile din Melbourne, al doilea oraș ca marime din Australia, au decis izolarea la domiciliu a celor 5 milioane de locuitori, din cauza creșterii infecțiilor cu coronavirus, transmite AFP. Restricțiile se...

- Grupul american Microsoft a anuntat vineri ca isi va inchide aproape toate magazinele fizice din lume, in conditiile in care cea mai mare parte a vanzarilor sale se face in prezent online, transmite AFP, citata de Agerpres.Potrivit informatiilor publicate pe site -ul sau, Microsoft are 72 de magazine…

- Super Liga, cea mai importanta competitie inter-cluburi de rugby in XIII din Europa, se va relua pe 2 august dupa patru luni si jumatate de intrerupere din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii, citati de AFP, informeaza AGERPRES . “Noi suntem incantati sa anuntam ca Super Liga se…