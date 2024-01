Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul salii de evenimente Melody din Satu Mare, Ioan Ardelean a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a salii de evenimente Melody. ,,Cu adanca durere in suflet, anunțam incetarea din viața a dlui Ardelean Ioan, administrator al SC Transilvania Paulesti SA, Hotel…

- In perioada 24 – 31 decembrie 2023, Primaria orașului Liteni va organiza mai multe manifestari culturale de amploare cu ocazia Sarbatorilor de iarna, respectiv a Craciunului și a Anului Nor. Primarul din Liteni, Tomița Onisii a precizat ca pe 24 decembrie cei mici vor primi daruri din partea lui Moș…

- Salarii mai mari pentru profesori. Anunțul premierului Marcel Ciolacu despre bugetul pentru Educație Premierul Marcel Ciolacu anunța ca salariile profesorilor vor fi mai mari, ”ca sa atragem lume mult mai bine instruita pentru educația copiilor noștri“. Declarațiile vin in contextul in care sunt dezbateri…

- Romania ar putea cumpara avion prezidențial dupa scandalul pe secretizarea deplasarilor lui Klaus Iohannis. Anunțul vine chiar de la premierul Romaniei. Marcel Ciolacu spune ca avionul ar putea fi folosit și in alte situații, nu doar de catre președinte. Intre timp, Klaus Iohannis s-a intors din turneul…

- Ministrul Economiei Ștefan Radu Oprea susține ca economia romaneasca pierde cel puțin 0,5% din PIB doar din cauza intarzierilor in vama. Acesta a praticipat la o conferința despre viitorul economic al regiunii, in Bulgaria, unde s-a discutat despre accesul in Schengen.Ministrul Ștefan Radu Oprea…

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale al Romaniei, a anunțat ca propunerea de injumatațire a cantitații de pesticide folosite in agricultura a fost respinsa in PE, cu voturile decisive ale europarlamentarilor PSD.

- Iubita si bebelusul lui Neymar au fost aproape de a fi rapiti in Sao Paolo de mai multi atacatori inarmati. Anuntul momentului a fost facut de jurnalistii din Brazilia, iar informatia a fost preluata de celebrul cotidian Marca. Din fericire, Bruna Biancardi si micuta Mavie sunt acum in afara oricarui…