Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce am aflat situația de la CMCA și Filarmonica, a venit randul sa prezentam care este bugetul pregatit pe 2024 pentru evenimentele organizate de... The post Banii la cultura (III). Buget de peste 1 milion de lei la Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, pentru festivaluri și participarea cu un spectacol…

- a fost sfințit Amfiteatrul „Solomon Marcus” și a fost omagiat, dupa ieșirea la pensie, profesorul Gheorghi Iorga La Colegiul Național „Ferdinand I”, din Bacau, a fost sfințit amfiteatrul care poarta numele cunoscutului academician Solomon Marcus, recent modernizat prin contribuția Primariei, a Asociației…

- Mult așteptata deschidere a șantierului de pe segmentul lipsa din Autostrada Vestului, intre Margina și Holdea, de nici 10 km, in Timis, e programata pentru... The post Cand incep lucrarile in forța pe bucata situata intre Margina și Holdea din Autostrada Vestului appeared first on Special Arad · ultimele…

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad au efectuat mai multe controale, in noaptea de Revelion, la sali de evenimente... The post Controale de Revelion la sali de evenimente din Arad. Inspectorii de prevenire ai ISU au dat amenzi pentru lipsa autorizației…

- Contractele pentru presa sunt la fel de netransparente, iar singurele detalii care apar in public se regasesc intr-un numar relativ mic de articole scrise de... The post Cheltuielile partidelor politice pe anul 2023. AUR a cheltuit cat PNL și PSD la un loc pentru organizarea de evenimente appeared first…

- Consilierii locali s-au reunit intr-o ședința de final de an, pentru a vota rectificarea bugetara in urma careia se vor vira banii trimiși de Guvern... The post Guvernul a trimis banii pe final de an pentru Filarmonica Arad și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Inființata in primavara anului 2022, instituția culturala numita „Hub mARTA” a inceput abia de anul acesta sa se puna in mișcare, in prima faza prin... The post Cladirea fostei fabrici MARTA, data in administrarea hub-ului cultural omonim. Directorul va depune 3 proiecte pentru finanțarea reabilitarii…

- Pentru a putea face fața scumpirilor recente la energie, pensionarii și persoanele cu dizabilitați ce au venituri mici, persoanele care primesc ajutor social și familiile... The post Termenul pana la care pot fi folosiți banii din ajutorul de incalzire, extins pana anul viitor appeared first on Special…