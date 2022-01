În Mexic au fost asasinați, anul trecut, peste 33.000 de oameni, în medie 91 pe zi Mexicul a inregistrat 33.308 de asasinate in 2021, in medie 91 pe zi, in scadere cu 3,6 puncte procentuale in raport cu doi ani precedenti, potrivit cifrelor oficiale dezvaluite joi, informeaza AFP. “Sase state din totalul celor 32 concentreaza 50% dintre victimele omuciderilor”, a anuntat secretarul (ministrul) securitatii publice al Mexicului, Rosa Icela Rodriguez. Este vorba de statul Mexico din jurul capitalei si de Guanajuato (centru), de Baja California si de Chihuaha (nord) de-a lungul frontierei cu SUA si de alte doua state-cheie in ceea ce priveste traficul de droguri, Jalisco si Michoacan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

