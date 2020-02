In memoriam Mircea Dinutz, la Pinacoteca Centrului Cultural Vrancea

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane – 24 ianuarie, Consiliul Judetean Vrancea prin Centrul Cultural Vrancea organizeaza joi, 23 ianuarie 2020, ora 15.00, o expozitie de arta traditionala a elevilor Scolii Populare de Arta, de la clasele externe si o auditie muzicala. Evenimentul va avea loc…

- Consiliul Județean Vrancea are in derulare mai multe proiecte ce vizeaza reabilitarea unor cladiri de patrimoniu, proiecte finanțate cu fonduri europene. Un astfel de proiect este cel care vizeaza consolidarea și restaurarea Casei Alaci- Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei. „Consiliul…

- Consiliul Județean Vrancea si Centrul Cultural Vrancea va invita la expozitia intitulata Salonul Anual al Uniunii Artistilor Plastici, filiala Vrancea. Vernisajul este miercuri, 18.12.2019, ora 17.00, la Galeriile de Arta din Focșani, evenimentul fiind prezentat de criticul de arta Luiza Barcan. Curatorii…

- Ducu Bertzi și Narcisa Suciu au cantat, sambata și duminica, unele din cele mai frumoase colinde de Craciun in Piața Unirii din Focșani, in cadrul evenimentului Vrancea Dalba, derulat de Consiliul Județean Vrancea și Centrul Cultural Vrancea, in perioada 6-27 decembrie 2019. Sambata, Caravana lui Moș…

- O seara incendiara alaturi de concurentii Festivalului National al Datinilor si al Obiceiurilor de Iarna! Consiliul Judetean Vrancea si Centrul Cultural Vrancea au organizat sambata, 14 decembrie 2019, la Sala Balada din Focsani, ora 17.00, a XIX-a editie a Festivalului National al Datinilor si al Obiceiurilor…

- Consiliul Judetean Vrancea prin Centrul Cultural Vrancea va invita vineri, 29.11.2019, ora 17.30, la serbarea Scolii Populare de Arta, dedicata Zilei Nationale a Romaniei –1 Decembrie. Evenimentul cultural se va desfasura in sediul Centrului Cultural Vrancea, Sala Pinacoteca, din strada Mitropolit Varlaam,…