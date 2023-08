Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul Constantin Balaceanu-Stolnici s-a stins din viața, duminica, la varsta de 100 de ani, a anuntat Universitatea Ecologica din Bucuresti. „La 20 august a.c., a plecat dintre noi cu aceeași serenitate cu care și-a trait intreaga viața de peste un veac, cu credința in Dumnezeu și incredere…

- Argentinianul Jose Maria Ulla (61 de ani) este la ora actuala un foarte apreciat dirijor și iubește foarte mult Romania, unde a dirijat mai multe orchestre simfonice, la Constanța, Pitești și București.

- Un preot franciscan s-a sinucis, in urma cu trei zile, pe sinele metroului din Bucuresti, in statia Aviatorilor. Motivul gestului extrem la care a recurs barbatul originar din Neamt pare sa fi fost o afectiune medicala grava, scrie Adevarul. Arhiepiscopia Romano-Catolica Iasi a anuntat, pe data de 29…

- Maria Tanase (60 de ani) sau tanti Maria, cum o cunosc mai toți apropiații, este administratorul taberei de la Oglinzi din 1990. Nascuta in satul Oglinzi și locuind la o aruncatura de baț de stațiune, tanti Maria a trait de-o viața in tabara pe care o considera prima ei casa. Ea iese in evidența și…

- Miranda Richardson, dublu nominalizata la premiile Oscar, și Sean Bean, caștigator a doua premii BAFTA, completeaza distribuția filmului ”Cravata galbena”, din care face parte John Malkovich, caștigator a doua premii Oscar. Filmarile incep luna aceasta in București.Sean Bean a caștigat primul premiu…

- Primul concert pentru bebelusi si femei gravide a avut loc astazi la Bucuresti. Corul Madrigal a cantat melodii care capteaza atentia celor mici si le stimuleaza limbajul, abilitatile de ascultare si memoria. Repertoriul a fost ales in colaborare cu o muzico-terapeuta care lucreaza si pentru un spital…

- Cantareața de 20 de ani a povestit, emoționata și zambitoare, cum s-a derulat și cum continua viața ei alaturi de Edward Sanda, 25 de ani, partener de viața și pe scena.Cleopatra Stratan traiește o extraordinara poveste de dragoste alaturi de soțul ei, Edward Sanda. Artiști amandoi, colaboratori la…