Stiri pe aceeasi tema

- Numarul șomerilor din Romania a ajuns, in luna noiembrie a anului trecut, la 432.000 de persoane, in creștere cu 8.000 fața de luna anterioara, potrivit estimarilor publicate de Institutul Național de Statistica. Numarul somerilor in varsta de 15-74 de ani estimat pentru luna noiembrie este de 432.000…

- Numarul șomerilor din Romania a ajuns, in luna noiembrie a anului trecut, la 432.000 de persoane, in creștere cu 8.000 fața de luna anterioara, potrivit estimarilor publicate de Institutul Național de Statistica. Numarul somerilor in varsta de 15-74 de ani estimat pentru luna noiembrie este de 432.000…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 6,5% in noiembrie, de la 6,7% in luna precedenta si 7,4% in perioada similara din 2020, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), in linie cu estimarile economistilor, transmite DPA, citat de Agerpres. Cu o rata a…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna noiembrie 2021 au insumat 539.100 persoane, in crestere cu 59,2% fata de cele din luna noiembrie 2020, in timp ce sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna noiembrie 2021 de 497.200…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,283 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68,4% (927.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- „Prevad o scadere accelerata a suprafeței locuințelor”, spune arhitectul Radu Negoița pentru Libertatea. Specialistul vorbește despre motivele pentru care noile apartamente sunt tot mai mici și explica modalitatea in care dezvoltatorii iși pacalesc clienții. Spațiul de locuire a devenit mai important…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna septembrie 2021 au insumat 1,072 milioane persoane, in crestere cu 35% fata de cele din luna septembrie 2020, arata datele publicate marti, 2 noiembrie, de Institutul National de Statistica. De asemenea, sosirile vizitatorilor straini…