nu vreau sa deprind formulele iertarii confesionalul e sediul poliției ecumenice, imi repugna declarațiile de orice fel, dar mai ales declarațiile șoptite, popii care se dau fuduli de urechi, curiozitațile libidinoase incolțind sub pulpa ingerilor morți dupa femei, imi repugna declarațiile șoptite și uneori ma intreb daca nu cumva declarația mea de dragoste, iubito, figureaza in vreun dosar incopciata exact pe sarutul nostru ilegal (Lucian Avramescu, din volumul „Buna seara, iubito")