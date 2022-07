În loc de „Buni zori!”. Cartea Cărţilor Borsecului, la 215 ani Acum cinci ani, la sugestia prietenului Tavi Crețu, am scris cea mai grea carte a mea (și la propriu, fiindca e un volum tiparit in condiții grafice excepționale care cantarește aproape trei kilograme), cu subiectul apele naturale Borsec, aflate la varsta imbutelierii industriale de 210 ani atunci. O scriu, am zis, dar trebuie sa vad munții, izvoarele, sa dezleg tainele acolo unde dospesc ele in adancuri. Si le-am descifrat in padurile Calimanilor și nu doar, ci și la Sebeș, Stanceni, Bucegi, acolo unde doi romani, Octavian Crețu și Nicolae Palfi au facut in cațiva ani doar, fabrici ultramoderne,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

