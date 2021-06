Stiri pe aceeasi tema

- Osteotomia personalizata este un tip de chirurgie preartrozica, prin care medicul ortoped isi propune sa salveze genunchiul printr-o interventie chirurgicala asistata de computer, prin care este protejat cartilajul si se intarzie degradarea articulara si, implicit, a evolutiei catre artroza.

- Romania va produce un medicament pentru bolnavii COVID-19. Va fi folosit in tratarea simptomelor medii si usoare Pacienții Covid vor putea fi tratați cu un medicament care va fi produs la Cluj Napoca. Acesta va fi utilizat in tratarea simptomelor medii si usoare de COVID-19, anunța Antena3. Terapia…

- ‘Mituri și adevaruri despre astm’ este tema din acest an a Zilei Mondiale a Astmului. Aceasta a fost marcata pentru prima data in 1998, la Barcelona. Este pentru al cincisprezecelea an consecutiv cand Societatea Romana de Pneumologie (SRP) marcheaza lupta impotriva ... The post Mituri și adevar despre…

- Acutizarea de primavara este tipica pentru aproape toate bolile cronice. Motivele sint clare: organismul este slabit dupa iarna, fructele si legumele in acest moment iși pierd vitaminele și valoarea lor calorica, iar fluctuatiile presiunii atmosferice si creșterea radiatiei solare nu sint favorabile…

- Medicamentul antiparazitar Ivermectina a fost respins pentru tratarea sau prevenirea COVID-19 de catre Agentia Medicamentului din Franta (ANSM), scrie AFP. "Pe baza datelor disponibile pana in...

- Un medic infectionist din Germania sustine ca femeile aflate in perioada de premenopauza si care prezinta un risc scazut de complicatii in urma infectarii cu coronavirusul ar trebui sa ia in considerare cu prudenta vaccinarea cu serul AstraZeneca, dupa ce Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA)…

- Acesta releva cinci aspecte prioritare de care autoritațile ar trebui sa țina cont pentru a le da șansa acestor copii sa invinga boala. Asociația Daruiește Aripi a dat publicitații rezultatele primului studiu național care și-a propus sa identifice nevoile copiilor cu afecțiuni oncologice din Romania…

- Un studiu american publicat marti de revista Nature releva faptul ca un medicament folosit pentru tratarea leprei s-a aratat eficace impotriva infectiei cu coronavirus in culturi celulare umane si la hamsteri.