Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20 august – 31.09.2023, se desfasoara Campania „Sa aducem copiii la scoala” derulata de Asociatiile neguvernamentale „EUROACTIV” Suceava si „Plai Strabun”, in colaborare cu Inspectoratul Școlar al Judetului Suceava, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, Inspectoratul de Politie al Judetului…

- Stupoare! Copiii romanilor dintr-un sat clujean sunt obligați sa invețe in limba maghiara! Dictatul de la Viena iși mai produce efectele! Intr-un sat aflat la doar 5 kilometri de Cluj-Napoca, mai multi copii romani merg la gradinita sau la scoala cu predare in limba maghiara. ISJ Cluj a aflat, CULMEA,…

- Pe vremuri, cand nu existau state, ci doar sate, invatarea se facea de la sine, prin imitatie. Copilul vedea ce fac parintii, rudele si ceilalti din sat si facea la fel. Din cand in cand si din loc in loc, era cate un batran sau batrana care sfidau speranta de viata de atunci si isi petreceau zilele…

- Calatoria cu trenul, mai ales pe rute scurte, ar trebui sa fie cea mai sigura varianta pentru a ajunge la destinație in timp util. In timpul școlii, mulți elevi de la sate care fac naveta la Gherla folosesc acest mijloc de transport, in condițiile in care beneficiaza de gratuitate. Dar asta nu ii ajuta…

- Copiii din clasa pregatitoare și cei din 1 - 4, de la Liceul Dumitru Tauțan din Florești reclama orarul absurd dupa care copiii vor fi trimiși la școala in acest an, incepand din 15 septembrie. Legea invatamantului scrie, clar, negru pe alb ca: "(17) Procesul educațional se desfașoara in maximum doua…

- Piețele și magazinele din Chișinau sint acum asaltate de parinții școlarilor. Aceștia cauta ghiozdane, imbracaminte și rechizite, de care au nevoie elevii pentru urmatorul an de studii. Oamenii spun ca sint nevoiți sa scoata din buzunar sume enorme pentru a cumpara strictul necesar. Vinzatorii nu ascund…

- Mai mulți elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vatra Dornei, clasele a V-a și a VI-a, au participat cateva zile la Școala de vara „Natura și Literatura".Una dintre activitațile școlii de vara s-a desfașurat la Biblioteca „G.T. Kirileanu" Vatra Dornei. Copiii, coordonați de prof. ...

- Kate Middleton și prințul William iși doresc ca toți cei trei copii, prinții George și Louis, dar și prințesa Charlotte, sa aiba parte de o copilarie cat mai normala, mai ales cand vine vorba de timpul petrecut la școala.