Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din Statele Unite ale Americii sunt in alerta maxima și nu din pricina coronavirusului, ci din cauza unei infecții rari ce devoreaza creierul. Aceasta a fost depistata in Florida, iar medicii spun ca poate fi fatala, oamenii care contracta infecția stingandu-se in decurs de o saptamana.

- De la familie la pastori, presedintele Donald Trump a fost criticat in mod repetat la funeraliile care au avut loc la biserica Fountain of Praise din Houston, unde acest afro-american de 46 de ani si-a petrecut cea mai mare parte a vietii. O figura a luptei pentru drepturile civile, reverendul…

- La varsta de 91 de ani, s-a stins din viața Gigi Marga, interpreta de muzica ușoara, care a emigrat in Statele Unite ale Americii in anul 1986. Un an mai tarziu, a obținut cetațenia americana.A copilarit in orașul Rașnov și a debutat in Corul Patriarhiei. Ulterior a cantat in corul Filarmonicii…

- Meghan Markle a transmis, intr-un mesaj video adresat absolventilor de la fostul sau liceul din Los Angeles, ca se simte devastata de conflictele rasile din America. Soția prințului Harry a vorbit și despre moartea lui George Floyd , afro-americanul care a decedat saptamana trecuta in timp ce se afla…

- Companiile majore sunt adesea precaute in conflicte sensibile, cand tind sa se teama sa nu-și ofenseze clienții și sa-și asocieze brandurile cu subiecte complicate. De data aceasta, dupa moartea afro-americanului George Floyd, Nike, Reebok, Netflix, Citigroup, HBO, TikTok sau Youtube iau poziție cu…

- Statele Unite ale Americii sunt in pragul unui razboi civil, avertizeaza jurnaliștii americani, dupa ce 30 de orașe au fost cuprinse de proteste violente. Totul a plecat de la faptul ca George Floyd, un barbat de culoare, a murit dupa ce un politist a stat aproape 9 minute cu piciorul pe gatul acestuia,…

- Fostei bebeluse, așa cum era cunoscuta dansatoarea și vedeta de televiziune la noi in țara, i s-a schimbat viața radical dupa ce a fost inșelata de fostul soț și și-a gasit marea dragoste in Statele Unite ale Americii. Acum Catrinel Sandu este fericita din mai multe motive, unul fiind din cauza uneia…

- Un sondaj realizat recent, de Biroul de Cercetari Sociale (perioada 1-7 mai 2020), releva ca la alegerile locale care ar urma sa aiba loc, 32,7% dintre respondenti intentioneaza sa voteze candidatul PNL, 25,3% candidatul PSD, iar 19,8% candidatul USR-PLUS. De asemenea, 5,9% vor opta pentru candidatul…