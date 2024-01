In judetul Neamt: Viata unui tanar de 27 de ani, curmata in urma unui depasiri, pe DN 15B

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 de ani a murit dupa ce a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un TIR, pe DN 15B, in localitatea Petru Voda, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Neamt.Accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata dupa ce victima a intrat intr-o depasire neregulamentara.…

- Un accident rutier mortal care s-a produs in condiții asemanatoare cu cel in care a murit un tanar in varsta de 33 de ani, pe șoseaua de centura a Sucevei, a avut loc tot vineri seara și in județul vecin Neamț, la Petru Voda – Poiana Teiului.Un Audi A 6 a intrat in coliziune violenta cu un ...

- Un accident cumplit s-a produs pe DN73, in Tohanul Nou, județul Brașov! Un tanar in varsta de 19 ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost incarcerate. Iata cum s-a intamplat incidentul tragic!

- Un tanar de 24 de ani a murit și 3 persoane, printre care doi adolescenți, au fost raniți dupa ce autoutilitara in care erau s-a rasturnat de mai multe ori și a ramas suspendata peste sanțul din afara drumului.Accidentul s-a produs pe DJ 249, intre localitațile Macarești și Prisecani, județul Iași.…

- Un tanar de 21 de ani a murit, marti dimineata, dupa ce autoutilitara pe care acesta o conducea a intrat in coliziune cu doua TIR-uri, pe DN2 – E85, la Slobozia Bradului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In jurul orei 05,45, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati…

- Azi noapte un tanar de 21 de ani a murit pe loc dupa ce a fost aruncat din propriul autovehicul, acesta a rulat cu viteza pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta, in apropriere de podul din Km. 4 5.Acul kilometrajului a ramas blocat la peste 120 km h conform surselor noastre, insa doar o expertiza…

- Un grav accident rutier a avut loc azi noapte, in municipiul Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu. Un tanar de doar 21 de ani a fost proiectat din masina si a decedat. Iata declaratia politistilor de la Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Constanta. "La data de 27 octombrie a.c., in jurul orei 01.30,…

- O femeie in varsta de 73 ani a fost accidentata, luni, de un sofer din judetul Cluj, in timp ce incerca sa traverseze DN 15B prin loc nepermis, in localitatea Petru Voda, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat…