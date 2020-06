Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (52 de ani) a motivat alegerea tanarului Otto Hindrich (17 ani) in poarta lui CFR in victoria obținuta pe terenul lui Botoșani, 2-0. Antrenorul spune ca accidentarea lui Arlauskis (32) din meciu cu FCSB i-a oferit insomnii. Petrescu a dezvaluit ca știa de accidentarea titularului din poarta,…

- Pescarul a fost cautat azi in zona in care a fost gasita barca de o echipa de scafandri.Azi, oamenii legii au fost sesizati cu privire la faptul ca in larg, in zona Pescarie Constanta , se afla o barca rasturnata. Conform primelor date, se pare ca este vorba despre barca barbatului disparut vineri dinineata.…

- Avocata Monica Anton, fost viceprimar de Piatra-Neamț și aparator al colonelului de Jandarmi Sebastian Cucos, a incetat din viața astazi, 31 mai, in casa ei din comuna Alexandru cel Bun, la doar 49 de ani, informeaza presa locala.Ea a fost gasita cazuta, cu fața in jos, iar soțul a chemat…

- Soluție in scandalul zilei. 36 de cetateni din Sri Lanka, care urmau sa fie repatriati, au fost blocati pe Aeroportul Otopeni, deoarece nicio cursa nu era prevazuta pentru ei. A fost nevoie ca ministrul Muncii sa intervina in toiul nopții. Astazi, Violeta Alexandru a discutat cu muncitorii și a promis…

- Mai multe elemente de muniției au fost ridicate de catre echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului Zalau. Articolul Muniție neexplodata gasita intr-o padure de langa Zalau apare prima data in Someșeanul.ro .

- Paula Raluca Danila, o tanara romanca in varsta de 20 de ani, gasita moarta intr-un depozit abandonat din zona licalitații Abbadia San Salvatore din Italia, a fost exhumata de procurorii din Italia.

- Proprietarii de restaurante nu mai au rabdare in case, spun ca sunt in pericol sa isi piarda afacerile și acuza guvernul ca transmite mesaje confuze. Patronii spun ca vor merge si vor preda cheile localurilor lor Primariei din Roma. In Napoli, pizzeriile au fost redeschise dupa un protest, anunța…

- Actrita franceza Patricia Millardet, interpreta judecatoarei Silvia Conti din celebrul serial italian de televiziune "Caracatita", a murit luni din cauza unui infarct in spitalul San Camillo din Roma la varsta de 63 de ani, informeaza news1.news.Nascuta in 1957 in orasul Mont-de-Marsan din…