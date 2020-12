Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii mdin R. Moldova voteaza la secțiile organizate in Romania Foto: Maria Mandița. Cetațenii moldoveni voteaza și la secțiile organizate în România, 2 în în București și 11 în orașele mari. La Galați prezența la urne la primul tur de scrutin a fost…

- Miscarea Politica Unirea cere anularea rezultatelor alegerilor din cele 42 de sectii de votare deschise pentru alegatorii din regiunea transnistreana, pe motiv ca ar avea loc fraudarea procesului electoral. O contestatie in acest sens a fost depusa astazi, 1 noiembrie, la Comisia Electorala Centrala,…

- "Trebuie sa acționam acum, decisiv" Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca autoritatile locale trebuie sa explice din timp ce masuri se vor impune, în contextul pandemiei de COVID-19. Seful statului a subliniat ca în capitala nu…

- Politia a arestat peste 30 de persoane la Tel Aviv în legatura cu protestele împotriva premierului Benjamin Netanyahu, în pofida restrictiilor contestate la dreptul de a demonstra, relateaza dpa, preluata de Agerpres.Potrivit organizatorilor, circa 100.000 de persoane au protestat…

- Honduras isi va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim pana la sfarsitul anului, a anuntat duminica presedintele Juan Orlando Hernandez, relateaza luni dpa, preluata de Agerpres. Statele Unite au facut acelasi pas controversat in urma cu doi ani. Subiectul este unul sensibil, avand in…

- In lume, numarul cazurilor de SARS-CoV-2 a depasit pragul de 30 de milioane, cu o rata de contaminare considerata alarmanta in Europa. Spre deosebire de statele europene care iau masuri doar in focarele regionale, Israelul devine azi prima tara din lume care reimpune restrictii pe plan national pentru…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca persoanele care au simptome asociate COVID-19 pot solicita urna mobila de vot si a precizat ca va exista la fiecare sectie un stoc de masti pentru cei care nu au. "Recomandarea noastra a fost catre toti cei care au simptome asociate si nu apuca sa fie diagnosticati…

- Uniunea Europeana si-a exprimat luni "grava preocupare" si "regretul" fata de angajamentul Belgradului de a-si muta ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, punand in umbra reluarea discutiilor Serbia-Kosovo la Bruxelles, relateaza AFP. Presedintele sarb Aleksandar Vucic si premierul kosovar…