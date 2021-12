Tratamentul consta in administrarea, timp de o ora, a unei perfuzii cu anticorpi monoclonali. Cei care pot beneficia de o astfel de terapie trebuie sa fie in primele 7 zile de la debutul bolii si sa nu aiba saturatia in oxigen mai mica de 93-. In acest moment, 346 de ieseni infectati cu Covid-19 s-ar putea vindeca de Covid-19 in doar cateva zile, fara sa fie necesar sa stea internati in spitale si sa faca tratamente cu antivirale. Singurul lucru pe care trebuie sa il faca este sa mearga la medicul de familie sau la spital in primele 7 zile de la debutul bolii. O singura doza de anticorpi monoclonali,…