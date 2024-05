Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații despre Florin Piersic! Marele actor urmeaza sa fie transferat chiar in aceste momente de la Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" la o clinica privata din Capitala pentru a-i fi facuta o tomografie computerizata (CT).

- Medicii de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca au explicat pe larg modul in care a fost tratat la Cluj maestrul Florin Piersic. Acesta a fost internat cu o infecție generalizata in sange, in 17 aprilie, la Spitalul Militar. Probleme au ridicat cele doua implanturi pe care le are, proteza de la…

- Starea de sanatate a lui Florin Piersic este grava. Medicii din Cluj: Actorul are septicemie Marele actor Florin Piersic este in stare grava. Potrivit medicilor de la Institutul Inimii din Cluj, actorul are septicemie. Medicii au detaliat acest fapt intr-o intr-o conferința de presa, susținuta miercuri,…

- Florin Piersic a transmis primul mesaj, dupa ce a fost operat! Iata cele mai noi informații despre starea de sanatate a merelui actor. Artistul in varsta de 88 de ani este sub supravegherea medicilor in fiecare moment.

- Avem informații de ultima ora despre starea de sanatate a lui Florin Piersic! Celebrul actor in varsta de 88 de ani trece prin momente grele, iar familia lui ii este aproape in aceste clipe dificile. Medicii de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” au transmis detalii importante despre situația…

- Seara trecuta, Florin Piersic a fost transferat de la Institutul Inimii, din Cluj Napoca, la Institutul Matei Balș din Capitala, cu un avion SMURD. Decizia ca Florin Piersic sa fie mutat de la Cluj-Napoca la București a fost luata de actor, impreuna cu familia sa, pentru a continua tratamentul cu antibiotice,…

- Institutul Inimii din Cluj-Napoca a anunțat marți ultimele noutați legate de starea de sanatate a actorului Florin Piersic. Unitatea medicala face apel la preluarea de informații despre starea de sanatate a pacientului doar din surse oficiale. foto: arhiva

- Care este starea de sanatate a lui Florin Piersic, dupa ce a fost operat de urgența. Cum se simte indragitul actor in prezent. Specialiștii au oferit cele mai noi informații cu privire la situația mestrului.