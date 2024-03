Stiri pe aceeasi tema

- Noua din trei - sase barbati si trei femei, cu varste cuprinse intre 29 si 56 de ani - s-au prezentat, vineri, in fata instantei judiciare din Le Havre si vor fi judecati pe fond, la data de16 mai. Faptele au avut loc in perioada aprilie 2020 - februarie 2024, relateaza vineri AFP, preluata de Agerpres."Creierul"…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni, la Paris, in Franta, la reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei, organizata de presedintele francez Emmanuel Macron, potrivit stiripesurse.ro.Reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei are loc luni, la Paris, este organizata de…

- ”Trebuie sa modificam un sistem care ne-a condus, de decenii, la a ne concentra ajutoarele, scutirile, la nivelul SMIC”, a subliniat el. ”Da, imi asum sa o spun, trebuie sa desmicardizam Franta”, a anuntat el ”Inca de la viitorul proiect de lege a finantelor (…), vom incepe sa reformam acest sistem”,…

- Rachida Dati, desemnata ministru al culturii, este marea surpriza a noului guvern francez, a carui componenta a fost facuta publica ieri la Paris. Dati este considerata a fi o apropiata a fostului presedinte Nicolas Sarkozy si a fost ministru de justitie in perioada in care acesta s-a aflat la putere.…

- In Franta, presedintele Emmanuel Macron urmeaza sa desemneze, astazi, un nou sef de guvern, dupa demisia premierului Elisabeth Borne, erodata de reformele nepopulare, mai ales in privinta pensiilor si a migratiei. Sunt de asteptat si alte schimbari in guvern, in incercarea presedintelui de a-si relansa…