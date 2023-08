În fiecare om de pe Pământ se ascunde semnătura testelor nucleare din anii '60 Experimentele cu arme nucleare realizate in anii '50-'60 au lasat o amprenta nevazuta in celulele noastre și in organismele tuturor viețuitoarelor de pe Pamant. Aceasta se regasește in dinții, ochii și chiar creierul nostru. Oamenii de știința o numesc "bomb spike" sau "bomb pulse", iar semnatura sa persista in corpul uman de peste jumatate de secol, informeaza BBC. In anii 1950, au avut loc atat de multe explozii ale bombelor, incat a fost afectata structura chimica a atmosferei – concret, de atunci este afectata compoziția de carbon de pe planeta, fiind afectate toate vietațile de pe pamant,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

