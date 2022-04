Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti ONU sa actioneze ”imediat” in fata ”crimelor de razboi” comise de Rusia in tara sa, altfel Natiunile Unite ar trebui ”pur si simplu sa inchida”, relateaza AFP. Intr-un discurs solemn transmis in direct, prin video, in sala Consiliului de Securitate, Volodimir Zelenski a cerut, de asemenea, excluderea Rusiei din acest Consiliu, in care aceasta tara este unul dintre cei cinci membri permanenti, precum si o reforma a sistemului Natiunilor Unite, astfel incat ”dreptul de veto sa nu insemne dreptul de a muri”. ”Acum avem nevoie de decizii ale…