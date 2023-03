Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul dupa-amiezilor francofone la Suceava, Alianța Franceza organizeaza miercuri, 8 martie 2023, la ora 18.00, in colaborare cu Colegiul Tehnic „Latcu Voda" Siret, activitatea „Le francais c"est utile. Le francais c"est l"avenir" ...

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 368 de posturi vacante, din care: studii superioare – 50 pentru persoanele calificate in diverse meserii – 277 muncitori necalificati – 41 Dintre acestea mentionam:…

- Caz revoltator la Colegiul Tehnic Samuil Isopescu din municipiul Suceava ! Un elev cu dizabilitați a fost provocat sa se arunce de la inalțime pentru o punga de pufuleți. Incidentul a fost filmat de alți elevi, din strada. In imaginile surprinse se poate observa cum baiatul exacladeaza geamul clasei…

- La aproape doua saptamani de la evaluarea naționala a cladirilor cu grad ridicat de prabușire in caz de cutremur, autoritațile au descoperit la Timișoara un corp al unui liceu de prestigiu incadrat in clasa I de risc seismic. Prefectul de Timiș a decis ca toți copiii sa invețe de astazi in online. Vorbim…

- "Avand in vedere activitatea seismica manifestata in ultimele zile in judetul Gorj, pentru siguranta studentilor si angajatilor, Consiliul de Administratie al Universitatii 'Constantin Brancusi' din Targu Jiu a adoptat urmatoarele masuri: desfasurarea tuturor activitatilor didactice in regim online…

- Peste 4.300 de elevi din noua scoli si gradinite din judetul Vrancea beneficiaza in acest an scolar de programul ‘Masa calda’, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vrancea. ‘Prin programul pilot ‘Masa calda’, in anul scolar 2020 – 2023 se implementeaza un suport alimentar…